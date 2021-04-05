Локдаун в Киеве – метро опустело, водители маршруток поувольнялись. Фото: Громадське

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Локдаун в Киеве предусматривает ограничения в работе общественного транспорта. Столичные перевозчики в понедельник, 5 апреля, вывели на маршруты до 80% имеющегося транспорта, но вынуждены в течение дня уменьшать количество маршруток на линиях.

Мы попытались выпустить максимальное количество автобусов сегодня. Это 70−80% от общего количества. Главная причина — отсутствие водителей. Многие из них просто отказались наотрез работать в таких условиях, понимая, что спецпропуска будут не у всех пассажиров и будут случаться конфликтные ситуации с людьми, представителями патрульной полиции. Поэтому многие взяли отпуска за свой счет, некоторые водители уволились, — рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сказал в комментарии «Укринформу».

Также он добавил, что пассажиры без спецпропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Конфликтных ситуаций в течение дня было много.

Из-за ограничений по городу курсируют иногда полностью пустые вагоны метро, пишет Lb.ua.

Опустели также и станции «подземки», в том числе и пересадочные, которыми всегда пользовалось большое количество пассажиров.

Пусто и на «Вокзальной», которой пользуются люди из пригородов Киева и те, кому необходимо попасть на Центральный железнодорожный вокзал.

Ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.

Жителям столицы выдали уже 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тыс. пропусков.