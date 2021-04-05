Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n152777-zelenskiy-otchital-klichko-za-specpropuska.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отчитал мэра Киева Виталия Кличко из-за введения ограничений на пользование транспортом по спецпропускам.

Зеленский заявил, что-то, что спецпропуска не получили часть медработников и работники критических предприятий инфраструктуры, является провалом власти. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент заявил, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей Киева спецпропусками для пользования общественным транспортом. Также на маршруты должно выйти достаточное количество транспорта для перевозки киевлян.

Призываем представителей городской власти также донести руководителям предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников, — заявили в Офисе Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.