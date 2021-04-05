Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152777-zelenskyy-vidchytav-klychka-za-specperepustky.html

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Володимир Зеленський, президент України, посварив мера Києва Віталія Кличка через запровадження обмежень на користування транспортом за спецперепустками.

Зеленський заявив, що спецперепустки не дісталися частині медпрацівників та працівникам критичних підприємств інфраструктури, що є провалом місцевої влади. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент заявив, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, забезпечивши мешканців Києва спецперепустками для користування громадським транспортом. Також на маршрути має вийти достатня кількість транспорту для перевезення киян.

Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників, — заявили в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Києві з 5 квітня обмежив використання громадського транспорту. У столиці закрили школи й дитсадки, а метро, трамваї та автобуси перевозять пасажирів зі спеціальними перепустками.