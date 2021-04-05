Вивіз цінностей і несплата податків — які справи проти Порошенка розслідує ДБР

https://racurs.ua/ua/n152775-vyviz-cinnostey-i-nesplata-podatkiv-yaki-spravy-proty-poroshenka-rozsliduie-dbr.html

Ракурс

Проти п’ятого президента України Петра Порошенка Держбюро розслідувань все ще провадить декілька кримінальних проваджень.

ДБР надіслало 23 міжнародні запити у справах Порошенка, повідомив в.о. директора бюро Олексій Сухачов.

Детективи очікують відповіді за результатами цих запитів про надання міжнародної правової допомоги, повідомив Сухачов «Укрінформу».

Він стверджує, що Порошенко неодноразово допитувався щодо цих справ. ДБР відправило запити органам правопорядку Чехії, Франції, Туреччини, Мальдівської Республіки.

Сухачов повідомив, що йдеться про розслідування проваджень щодо можливого незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, організації незаконного переправлення осіб, здійснення незаконних господарських операцій.

Щодо останнього, то в ДБР підозрюють, що бізнес Порошенка міг ухилятися від сплати податків.

Бюро звернулося до іноземців із запитами про міжнародну правову допомогу, оскільки бізнес-операції відбувалися з підприємствами-нерезидентами, у тому числі в офшорах.

«Ракурс» розповідав, що більшість проваджень проти Порошенка порушили на виконання рішення судів за зверненням Андрія Портнова, екс-заступника керівника Адміністрації президента Віктора Януковича. 9 лютого адвокати Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 млрд дол. на користь тодішнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена.