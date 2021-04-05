СБУ визначає коло осіб, причетних до Харківських угод — МЗС

https://racurs.ua/ua/n152776-sbu-vyznachaie-kolo-osib-prychetnyh-do-harkivskyh-ugod-mzs.html

Ракурс

Служба безпеки України зверталася до Міністерства закордонних справ у зв’язку з перевіркою обставин ратифікації так званих Харківських угод. Про це повідомило МЗС у відповідь на запит «Ракурсу».

У зв’язку із веденням досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до рішення РНБО України від 11 березня 2021 року щодо перевірки обставин ратифікації угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, підписаної 21 квітня 2010 року у Харкові, СБУ зверталася до МЗС України за відповідною інформацією, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві у відповідь на запит.

Також «Ракурс» запитував, чи працюють нині у МЗС особи, які відповідали чи були причетними до формування Харківських угод, проте у відомстві не відповіли на це питання, посилаючись на слідство. Зауважимо, що раніше ЗМІ писали, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році брав участь у підготовці угод. З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником глави МЗС.

Ініційовані відповідними установами процесуальні дії на підставі наданих МЗС документів, серед іншого, мають на меті визначити коло осіб, безпосередньо причетних до процесу підготовки згаданої угоди, — резюмували в МЗС.



Нагадаємо, рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 11 березня 2021 року передбачає перевірку обставин ратифікації у 2010 році так званих Харківських угод, якими термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі пролонгувався до 2042 року. Серед тих, хто підтримав Харківські угоди під час голосування у Верховній Раді був олігарх Ринат Ахметов, чинні народні депутати Юлія Льовочкіна (тоді мала прізвище Новікова), підсанкційний у США Андрій Деркач, бізнес-партнер Ігоря Коломойського Ігор Палиця, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцький, нинішній глава Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький, заступник голови КСУ Сергій Головатий.