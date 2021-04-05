Викрадення судді-хабарника Чауса в Молдові – затримали першого підозрюваного. Фото: ФБ

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Миколу Чауса, українського колишнього суддю-втікача, якого розшукує Інтерпол за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові.

У справі викрадення є перший затриманий. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку.

Він зазначив, що затриманий — іноземець. Також правоохоронці встановили транспортні засоби, на яких пересувались ймовірні викрадачі, й наразі продовжують встановлювати інших співучасників.

Цей злочин був здійснений іноземними громадянами, які перетнули державний кордон. Ці громадяни вже покинули країну, перетнули кордон з Україною. У нас також є записи доказів українською мовою, — сказав міністр.

Він наголосив на тому, що для подальшого розкриття злочину вони співпрацюватимуть з Інтерполом та Службою інформаційної безпеки Молдови.

Також у мережі з’явилося відео викрадення Миколи Чауса.

Президент Молдови Мая Санду обурилася зникненням в Кишиневі колишнього українського судді, який переховувався в цій країні після втечі з України п’ять років тому.

Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди — незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведена їхня вина у злочині, — зазначила Санду.

Вона вимагає від МВС «негайних дій та роз’яснення бентежного зникнення іноземця в Молдові». Перед цим Молдова відмовила Чаусу в політичному притулку.

Нагадаємо, у 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус був затриманий при отриманні хабаря в 150 тис. дол. За даними САП, Чаус вимагав ці гроші за справу, пов’язану з незаконним обігом наркотиків.

Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабаря 70 тис. дол., ще 80 тис. дол. він сховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у скляній банці.

Чауса оголосили в національний та міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Однак скандального екс-суддю досі не екстрадували.