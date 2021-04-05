Похищение судьи-взяточника Чауса в Молдове – задержали первого подозреваемого. Фото: ФБ

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Николая Чауса, украинского беглого экс-судью, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

В деле о похищении есть первый задержанный. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.

Он отметил, что задержанный — иностранец. Также правоохранители установили транспортные средства, на которых передвигались предполагаемые похитители, и сейчас продолжают устанавливать других соучастников.

Это преступление было совершено иностранными гражданами, пересекшими государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также есть записи доказательств на украинском языке, — сказал министр.

Он подчеркнул, что для дальнейшего раскрытия преступления они будут сотрудничать с Интерполом и Службой информационной безопасности Молдовы.

Также в сети появилось видео похищения Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду возмутилась исчезновением в Кишиневе скандально известного бывшего украинского судьи, который скрывался в этой стране после бегства из Украины пять лет назад.

Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди — независимо от того, являются ли они гражданами нашей страны и доказана ли их вина в преступлении, — отметила Санду.

Она требует от МВД «немедленных действий и разъяснения угнетающего исчезновения иностранца в Молдове». Перед этим Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

Напомним, в 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в 150 тыс. долл. По данным САП, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долл., еще 80 тыс. долл. он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

Чауса объявили в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Однако скандального экс-судью до сих пор не экстрадировали.