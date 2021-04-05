Степанов указал, кто блокирует вакцину для Украины

https://racurs.ua/n152773-stepanov-ukazal-kto-blokiruet-vakcinu-dlya-ukrainy.html

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Причину срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего Киев законтрактовал 14 млн доз вакцин, еще 8 млн доз Украина должна получить в рамках инициативы COVAX.

По заключенных договорах (по поставке вакцин — ред.) и сроках поставок, которые уже наступили, или будут в ближайший месяц-два — в апреле-мае — мы должны получить 4,9 млн доз. Кроме того, потенциально у нас еще есть полтора миллиона доз законтрактовано. Когда я говорю потенциально, речь идет о наших договоренностях с Евросоюзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время отправить в Украину, — рассказал глава профильного министерства на собственной Фейсбук-странице.

По словам министра, все эти вакцины Украина должна получить или по прямым контрактам или в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX. Однако он вспомнил и о препятствиях в поставках препаратов иммунопрофилактики.

Мы видим, что сейчас происходит в мире — срываются поставки, переносятся сроки. Чтобы ускорить процесс, мы работаем на всех уровнях, совместно с Министерством иностранных дел Украины, в переговорах принимает участие премьер и президент, — отметил чиновник.

Степанов добавил, что поставки блокируют правительства тех стран, где находятся мощности по производству вакцин.