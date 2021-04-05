Снегопады и похолодание прогнозируют в Украине – подробности. Фото: УНН

https://racurs.ua/n152772-snegopady-i-poholodanie-prognoziruut-v-ukraine-podrobnosti-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни испортится — на территорию страны идут циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады.

6 апреля днем ожидается 3−8° тепла, местами — 0−3° выше нуля. В Карпатах будет до 3−8° мороза. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На востоке, юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается 9−13° тепла.

Завтра в западных областях Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях — периодически небольшой дождь.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, только в Крыму пройдет местами небольшой дождь. В Киеве в течение дня ожидается 10−13° тепла, возможен небольшой дождь.

7−8 апреля синоптик прогнозирует сложные погодные условия в Украине, а с выходных начнется постепенное потепление.