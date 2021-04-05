Довыборы. Фото: Слово и дело

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Довыборы в Верховную Раду на Ивано-Франковщине в округе № 87 завершились победой кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Во время проведения выборов правоохранители зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства и завели 17 уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что 12 из них — связанные с нарушением избирательного законодательства, а еще пять — касаются избирательного процесса. Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях. После проверки полученной информации, полицейские составили административные протоколы, которые в основном касаются нарушений правил изготовления и размещения агитации.

В частности уголовные производства начаты:

по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии по предварительному сговору (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);

по факту подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины);

по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);

по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней на шести участковых избирательных комиссиях. Во время досудебного расследования было проведено осмотр места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели.

До этого суд также признал безосновательным пересчет голосов на двух участках в Ивано-Франковской области. Наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством «распечатывания документации».

В большинстве случаев суд первой инстанции признал действия ОИК правомерными, а истцу, кандидату Александру Шевченко, полностью отказали в удовлетворении исков. Представители Шевченко уже заявили, что будут обжаловать эти решения.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской прошли с нарушениями, считает ОО «Опора». Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянная ротация в ее составе.