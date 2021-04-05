Вакцинация в Украине зависла в двух «красных» регионах

Вакцинация в Украине зависла в двух «красных» регионахhttps://racurs.ua/n152770-vakcinaciya-v-ukraine-zavisla-v-dvuh-krasnyh-regionah.htmlРакурс
Вакцинация в Украине застыла сразу в двух областях «красной» зоны карантина. За минувшие сутки в Одесской и Киевской области не сделали ни одной прививки.
Также вакцинация приостановилась в «желтой» Херсонской области. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Сообщается, что всего за прошлые сутки вакцинировали 1 тыс. 258 человек (днем ранее — 3 тыс. 919). С начала вакцинации привили 291 тыс. 824 человека, из них двое уже завершили вакцинацию и получили две дозы вакцины. В список ожидания вакцинации записались 407 тыс. 3 человека.
Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:
- Киев — 130 прививок в сутки (днем ранее — 720);
- Винницкая область — 20 (110);
- Волынская область — 20 (210);
- Днепропетровская область — 40 (290);
- Донецкая область — 10 (140);
- Житомирская область — 40 (80);
- Закарпатская — 20 (30);
- Запорожская область — 70 (40);
- Ивано-Франковская область — 88 (179);
- Киевская область — 0 (0);
- Кировоградская область — 20 (80);
- Луганская область — 10 (140);
- Львовская область — 110 (240);
- Николаевская область — 60 (130);
- Одесская область — 0 (160);
- Полтавская область — 60 (110);
- Ровенская область — 50 (50);
- Сумская область — 20 (40);
- Тернопольская область — 70 (130);
- Харьковская область — 250 (440);
- Херсонская область — 0 (0);
- Хмельницкая область — 40 (200);
- Черкасская область — 70 (160);
- Черновицкая область — 30 (180);
- Черниговская область — 30 (60).
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог.