Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация. Фото: Istock

Вакцинация в Украине зависла в двух «красных» регионах

5 апр 2021, 12:35
999

Вакцинация в Украине застыла сразу в двух областях «красной» зоны карантина. За минувшие сутки в Одесской и Киевской области не сделали ни одной прививки.

Также вакцинация приостановилась в «желтой» Херсонской области. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.


Сообщается, что всего за прошлые сутки вакцинировали 1 тыс. 258 человек (днем ранее — 3 тыс. 919). С начала вакцинации привили 291 тыс. 824 человека, из них двое уже завершили вакцинацию и получили две дозы вакцины. В список ожидания вакцинации записались 407 тыс. 3 человека.

Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

  • Киев — 130 прививок в сутки (днем ранее — 720);
  • Винницкая область — 20 (110);
  • Волынская область — 20 (210);
  • Днепропетровская область — 40 (290);
  • Донецкая область — 10 (140);
  • Житомирская область — 40 (80);
  • Закарпатская — 20 (30);
  • Запорожская область — 70 (40);
  • Ивано-Франковская область — 88 (179);
  • Киевская область — 0 (0);
  • Кировоградская область — 20 (80);
  • Луганская область — 10 (140);
  • Львовская область — 110 (240);
  • Николаевская область — 60 (130);
  • Одесская область — 0 (160);
  • Полтавская область — 60 (110);
  • Ровенская область — 50 (50);
  • Сумская область — 20 (40);
  • Тернопольская область — 70 (130);
  • Харьковская область — 250 (440);
  • Херсонская область — 0 (0);
  • Хмельницкая область — 40 (200);
  • Черкасская область — 70 (160);
  • Черновицкая область — 30 (180);
  • Черниговская область — 30 (60).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров