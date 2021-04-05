Вакцинация в Украине зависла в двух «красных» регионах

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152770-vakcinaciya-v-ukraine-zavisla-v-dvuh-krasnyh-regionah.html

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Вакцинация в Украине застыла сразу в двух областях «красной» зоны карантина. За минувшие сутки в Одесской и Киевской области не сделали ни одной прививки.

Также вакцинация приостановилась в «желтой» Херсонской области. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Сообщается, что всего за прошлые сутки вакцинировали 1 тыс. 258 человек (днем ранее — 3 тыс. 919). С начала вакцинации привили 291 тыс. 824 человека, из них двое уже завершили вакцинацию и получили две дозы вакцины. В список ожидания вакцинации записались 407 тыс. 3 человека.

Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

Киев — 130 прививок в сутки (днем ранее — 720);

Винницкая область — 20 (110);

Волынская область — 20 (210);

Днепропетровская область — 40 (290);

Донецкая область — 10 (140);

Житомирская область — 40 (80);

Закарпатская — 20 (30);

Запорожская область — 70 (40);

Ивано-Франковская область — 88 (179);

Киевская область — 0 (0);

Кировоградская область — 20 (80);

Луганская область — 10 (140);

Львовская область — 110 (240);

Николаевская область — 60 (130);

Одесская область — 0 (160);

Полтавская область — 60 (110);

Ровенская область — 50 (50);

Сумская область — 20 (40);

Тернопольская область — 70 (130);

Харьковская область — 250 (440);

Херсонская область — 0 (0);

Хмельницкая область — 40 (200);

Черкасская область — 70 (160);

Черновицкая область — 30 (180);

Черниговская область — 30 (60).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог.