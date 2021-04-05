Вакцинація в Україні зависла у двох «червоних» регіонах

Вакцинація в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152770-vakcynaciya-v-ukrayini-zavysla-u-dvoh-chervonyh-regionah.html

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Вакцинація в Україні завмерла відразу у двох областях «червоної» зони карантину. За минулу добу в Одеській та Київській області не зробили жодного щеплення.

Також вакцинація призупинилася в «жовтій» Херсонській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що всього за минулу добу вакцинували 1 тис. 258 осіб (на день раніше — 3 тис. 919). З початку вакцинації прищепили 291 тис. 824 людини, з них двоє вже завершили вакцинацію та отримали дві дози вакцини. У список очікування вакцинації записалися 407 тис. 3 людини.

Динаміка вакцинації проти коронавірусу в Києві та областях:

Київ — 130 щеплень в добу (вдень раніше — 720);

Вінницька область — 20 (110);

Волинська область — 20 (210);

Дніпропетровська область — 40 (290);

Донецька область — 10 (140);

Житомирська область — 40 (80);

Закарпатська — 20 (30);

Запорізька область — 70 (40);

Івано-Франківська область — 88 (179);

Київська область — 0 (0);

Кіровоградська область — 20 (80);

Луганська область — 10 (140);

Львівська область — 110 (240);

Миколаївська область — 60 (130);

Одеська область — 0 (160);

Полтавська область — 60 (110);

Рівненська область — 50 (50);

Сумська область — 20 (40);

Тернопільська область — 70 (130);

Харківська область — 250 (440);

Херсонська область — 0 (0);

Хмельницька область — 40 (200);

Черкаська область — 70 (160);

Чернівецька область — 30 (180);

Чернігівська область — 30 (60).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, а в «червоній» зоні карантину залишаються 11 областей. У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг.