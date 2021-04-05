Вакцинація в Україні зависла у двох «червоних» регіонах

Вакцинація в Україні зависла у двох «червоних» регіонахhttps://racurs.ua/ua/n152770-vakcynaciya-v-ukrayini-zavysla-u-dvoh-chervonyh-regionah.htmlРакурс
Вакцинація в Україні завмерла відразу у двох областях «червоної» зони карантину. За минулу добу в Одеській та Київській області не зробили жодного щеплення.
Також вакцинація призупинилася в «жовтій» Херсонській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Повідомляється, що всього за минулу добу вакцинували 1 тис. 258 осіб (на день раніше — 3 тис. 919). З початку вакцинації прищепили 291 тис. 824 людини, з них двоє вже завершили вакцинацію та отримали дві дози вакцини. У список очікування вакцинації записалися 407 тис. 3 людини.
Динаміка вакцинації проти коронавірусу в Києві та областях:
- Київ — 130 щеплень в добу (вдень раніше — 720);
- Вінницька область — 20 (110);
- Волинська область — 20 (210);
- Дніпропетровська область — 40 (290);
- Донецька область — 10 (140);
- Житомирська область — 40 (80);
- Закарпатська — 20 (30);
- Запорізька область — 70 (40);
- Івано-Франківська область — 88 (179);
- Київська область — 0 (0);
- Кіровоградська область — 20 (80);
- Луганська область — 10 (140);
- Львівська область — 110 (240);
- Миколаївська область — 60 (130);
- Одеська область — 0 (160);
- Полтавська область — 60 (110);
- Рівненська область — 50 (50);
- Сумська область — 20 (40);
- Тернопільська область — 70 (130);
- Харківська область — 250 (440);
- Херсонська область — 0 (0);
- Хмельницька область — 40 (200);
- Черкаська область — 70 (160);
- Чернівецька область — 30 (180);
- Чернігівська область — 30 (60).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, а в «червоній» зоні карантину залишаються 11 областей. У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг.