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Ракурс
Вакцинація в Україні. Фото: IStock

Вакцинація в Україні зависла у двох «червоних» регіонах

5 кві 2021, 12:35
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Вакцинація в Україні завмерла відразу у двох областях «червоної» зони карантину. За минулу добу в Одеській та Київській області не зробили жодного щеплення.

Також вакцинація призупинилася в «жовтій» Херсонській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.


Повідомляється, що всього за минулу добу вакцинували 1 тис. 258 осіб (на день раніше — 3 тис. 919). З початку вакцинації прищепили 291 тис. 824 людини, з них двоє вже завершили вакцинацію та отримали дві дози вакцини. У список очікування вакцинації записалися 407 тис. 3 людини.

Динаміка вакцинації проти коронавірусу в Києві та областях:

  • Київ — 130 щеплень в добу (вдень раніше — 720);
  • Вінницька область — 20 (110);
  • Волинська область — 20 (210);
  • Дніпропетровська область — 40 (290);
  • Донецька область — 10 (140);
  • Житомирська область — 40 (80);
  • Закарпатська — 20 (30);
  • Запорізька область — 70 (40);
  • Івано-Франківська область — 88 (179);
  • Київська область — 0 (0);
  • Кіровоградська область — 20 (80);
  • Луганська область — 10 (140);
  • Львівська область — 110 (240);
  • Миколаївська область — 60 (130);
  • Одеська область — 0 (160);
  • Полтавська область — 60 (110);
  • Рівненська область — 50 (50);
  • Сумська область — 20 (40);
  • Тернопільська область — 70 (130);
  • Харківська область — 250 (440);
  • Херсонська область — 0 (0);
  • Хмельницька область — 40 (200);
  • Черкаська область — 70 (160);
  • Чернівецька область — 30 (180);
  • Чернігівська область — 30 (60).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, а в «червоній» зоні карантину залишаються 11 областей. У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг.

Джерело: Ракурс


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