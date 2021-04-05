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Ракурс
Патрулювання парків і перевірка спецперепусток стартували у Києві

Патрулювання парків і перевірка спецперепусток стартували у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

5 кві 2021, 12:25
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Карантин у Києві діє з 5 квітня. Столичні правоохоронці у понеділок почали патрулювати парки, а також перевіряти наявність спецперепусток у громадян, які користуються громадським транспортом.

Нині Київ патрулюють мобільні групи силовиків спільно зі співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліція перевіряє наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений, — зазначили в МВС.


У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали. Також правоохоронці патрулюють лісопаркові зони та інші громадські місця, де можливе скупчення мешканців міста. В МВС закликали українців не порушувати встановлених протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту й дотримуватись соціальної дистанції.

Джерело: Ракурс


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