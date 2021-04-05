Патрулирование парков и проверка спецпропусков стартовали в Киеве

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Карантин в Киеве действует с 5 апреля. Столичные правоохранители в понедельник начали патрулировать парки, а также проверять наличие спецпропусков у горожан, пользующихся общественным транспортом.

Сейчас Киев патрулируют мобильные группы силовиков совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция проверяет наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен, — отметили в МВД.

В случае выявления нарушений полицейские составляют административные протоколы. Также правоохранители патрулируют лесопарковые зоны и другие общественные места, где возможно скопление жителей города. В МВД призвали украинцев не нарушать установленных противоэпидемических мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.