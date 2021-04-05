Довибори в Раду. Фото: Слово і діло

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Довибори в Верховну Раду на Івано-Франківщині на окрузі № 87 завершилися перемогою кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Під час проведення виборів правоохоронці зафіксували численні порушення виборчого законодавства та завели 17 кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що 12 із них — пов’язані із порушенням виборчого законодавства, а ще п’ять — стосуються виборчого процесу. Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення. Після перевірки отриманої інформації, поліцейські склали адміністративні протоколи, які здебільшого стосуються порушень правил виготовлення та розташування агітації.

Зокрема кримінальні провадження розпочаті:

за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);

за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);

за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);

за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. Під час досудового розслідування було проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків.

До цього суд також визнав безпідставним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині. Наявність дрібного механічного пошкодження пачки з невикористаними бюлетенями, відсутність зазначення виду виборів та номеру округу на пакетах не є свідченням «розпечатування документації».

У більшості випадків суд першої інстанції визнав дії ОВК правомірними, а позивачу, кандидату Олександру Шевченку, повністю відмовили у задоволенні позовів. Представники Шевченка вже заявили, що оскаржуватимуть ці рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися з порушеннями, вважає ГО «Опора». Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.