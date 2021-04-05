Степанов вказав, хто блокує вакцину для України

Степанов вказав, хто блокує вакцину для Україниhttps://racurs.ua/ua/n152773-stepanov-vkazav-hto-blokuie-vakcynu-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Причину зриву поставок вакцин проти коронавірусу до України озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Загалом Київ законтрактував 14 млн доз вакцин, ще 8 млн доз Україна повинна отримати в рамках ініціативи COVAX.
По заключених договорах (щодо поставки вакцин — ред.) і термінах поставок, які вже настали, або настануть в найближчий місяць-два — у квітні-травні — ми повинні отримати 4,9 млн доз. Окрім того, потенційно у нас ще є півтора мільйона доз законтрактовано. Коли я говорю потенційно, йдеться про наші домовленості з Євросоюзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну, — розповів очільник профільного міністерства на власній Фейсбук-сторінці.
За словами міністра, усі ці вакцини Україна повинна отримати або за прямими контрактами або в рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX. Проте він згадав і про перешкоди в поставках препаратів імунопрофілактики.
Ми бачимо, що зараз відбувається у світі — зриваються поставки, переносяться терміни. Щоб прискорити процес, ми працюємо на всіх рівнях, спільно з Міністерством закордонних справ України, в переговорах бере участь прем'єр та президент, — зауважив чиновник.
Степанов додав, що поставки блокують уряди тих країн, де знаходяться потужності з виробництва вакцин.
Ми продовжуємо вести переговори і, сподіваюся, найближчим часом домовимося про постачання в Україну ще 15 млн доз вакцин. Загалом цьогоріч ми матимемо не менше 37 млн доз вакцин. Це означає, що ми безкоштовно вакцинуємо всіх бажаючих упродовж 2021 року, — резюмував глава МОЗ.