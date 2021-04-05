СБУ определяет круг лиц, причастных к Харьковским соглашениям — МИД

https://racurs.ua/n152776-sbu-opredelyaet-krug-lic-prichastnyh-k-harkovskim-soglasheniyam-mid.html

Ракурс

Служба безопасности Украины обращалась к Министерству иностранных дел в связи с проверкой обстоятельств ратификации так называемых Харьковских соглашений. Об этом сообщил МИД в ответ на запрос «Ракурса».

В связи с ведением предварительного расследования в уголовном производстве в соответствии с решением СНБО Украины от 11 марта 2021 года о проверке обстоятельств ратификации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанного 21 апреля 2010 года в Харькове, СБУ обращалась в МИД Украины за соответствующей информацией, — отметили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос.

Также «Ракурс» спрашивал, работают ли сейчас в МИД лица, отвечавшие или причастные к формированию Харьковских соглашений, однако в ведомстве не ответили на этот вопрос, ссылаясь на следствие. Ранее СМИ писали, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году участвовал в подготовке соглашений. С 26 февраля 2010 по 5 марта 2014 года он работал заместителем и первым заместителем главы МИД.

Инициированные процессуальные действия на основании предоставленных МИД документов, среди прочего, должны определить круг лиц, имеющих непосредственное отношение к процессу подготовки данной сделки, — резюмировали в МИД.



Напомним, решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 предусматривает проверку обстоятельств ратификации в 2010 году так называемых Харьковских соглашений, которыми срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе пролонгировался до 2042 года. Среди тех, кто поддержал Харьковские соглашения во время голосования в Верховной Раде был олигарх Ринат Ахметов, действующие народные депутаты Юлия Левочкина (тогда носила фамилию Новикова), «агент РФ» Андрей Деркач, бизнес-партнер Игоря Коломойского Игорь Палица, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцкий, нынешний глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый.