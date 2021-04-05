Вывоз ценностей и неуплата налогов — какие дела против Порошенко расследует ГБР

https://racurs.ua/n152775-vyvoz-cennostey-i-neuplata-nalogov-kakie-dela-protiv-poroshenko-rassleduet-gbr.html

Ракурс

Против пятого президента Украины Петра Порошенко Госбюро расследований все еще ведет несколько уголовных производств.

ГБР направило 23 международные запросы по делам Порошенко, сообщил и.о. директора бюро Алексей Сухачев.

Детективы ждут ответа по результатам этих запросов об оказании международной правовой помощи, сообщил Сухачев «Укринформу».

Он утверждает, что Порошенко неоднократно допрашивался по этим делам. ГБР отправило запросы органам правопорядка Чехии, Франции, Турции, Мальдивской Республики.

Сухачев сообщил, что речь идет о расследовании производств по поводу возможного незаконного перемещения через таможенную границу Украины культурных ценностей, организации незаконной переправки лиц, совершении незаконных хозяйственных операций.

Что касается последнего, то в ГБР подозревают, что бизнес Порошенко мог уклоняться от уплаты налогов.

Бюро обратилось к иностранцам с запросами о международной правовой помощи, поскольку бизнес-операции происходили с предприятиями-нерезидентами, в том числе в офшорах.

«Ракурс» рассказывал, что большинство производств против Порошенко нарушили во исполнение решения судов по обращению Андрея Портнова, экс-заместителя руководителя Администрации президента Виктора Януковича. 9 февраля адвокаты Порошенко сообщили, что НАБУ закрыло дело против него о якобы выводе из Украины 100 млрд долл. в пользу тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.