В школу без вакцинации – законопроект зарегистрирован в Раде

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В школу без вакцинации предлагают допускать учеников народные депутаты. Таким образом парламентарии хотят бороться с дискриминацией детей по признаку отсутствия прививок.

Нардепы предлагают исключить из закона «О защите населения от инфекционных болезней» норму, запрещающую посещение учебных заведений не вакцинированными детьми. Инициаторами этого законопроекта № 5326 стали экс-«слуга», член «За будущее» Антон Поляков вместе с коллегами по депутатской группе Ириной Констанкевич, Анной Скороход, Тарасом Батенко, а также Георгием Мазурашу из фракции «Слуга народа».

Согласно законопроекту, прием детей в учебные заведения будет осуществляться на основании медицинской справки, которая выдается лечащим врачом. За результатами медицинского осмотра врач будет делать заключение, позволяет ли состояние здоровья ребенка посещать садики, школу или детский лагерь.

При этом, Министерство здравоохранения будет утверждать перечень заболеваний, которые делают невозможным посещение ребенком учебных заведений.

В случае принятия законопроекта, вакцинация станет добровольной, а в календаре прививок будут только те прививки, которые государство сможет обеспечить бесплатно.

Также законопроект № 5326 возложит новые обязанности на руководителей учебных и детских оздоровительных заведений. В частности, их обяжут информировать Минздрав о заболеваниях учащихся и предоставлять родителям детей информацию об эпидемиологической ситуации в заведении.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 2 апреля 2021 года и уже направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Напомним, вакцинация в Украине для детей, которые хотят посещать школы и детсады, остается обязательной. Недавно Верховный суд рассмотрел дело об отстранении от занятий ребенка, которому не сделали прививки в соответствии с календарем профилактических прививок. Служители Фемиды стали на сторону директора учебного заведения, указав, что его действия были оправданными.