Пешеходам-нарушителям масочного режима в Сумах будут блокировать движение

Пешеходам-нарушителям масочного режима будут блокировать движение. Фото: Ракурс

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Ракурс

Пешеходам-нарушителям масочного режима в Сумах не будут позволять двигаться по улицам.

Городские власти решили разместить посты патрульных полицейских на центральных улицах Сум с целью контроля за соблюдением масочного режима горожанами. Автором подобной инициативы стал городской голова Александр Лысенко. Об этом 5 апреля сообщает информационный портал Сумского городского совета.

Глава города уже поручил соответствующему отделу горсовета разработать схему пребывания постов в Сумах. Точно будет патрулировать полиция ул. 9 Мая, ул. Засумскую, ул. Воскресенскую, ул. Горького. Гражданам без масок будут блокировать движение.

Надеюсь, это поможет понять, что когда из дома выходишь — маску в карман! Ведь другого пути нет — либо вакцинация, либо маски, социальная дистанция и дезинфекция, — отметил Лысенко.



В горсовете добавили, что с 26 марта по 1 апреля в Сумах было проведено 448 проверок на работающих объектах. За грубое нарушение карантина и игнорирование масочного режима составили 12 актов проверки и 11 протоколов. Кроме того, привлекли к административной ответственности за нарушение правил карантина 19 человек, из них три — субъекты хозяйствования.

Напомним, 22 марта Кабмин принял постановление № 230, которое внесло новые изменения в правила карантина. В частности, на территориях общего пользования, расположенных в так называемой «красной зоне», ввели масочный режим.