«Постковидный синдром» – сколько длится и каковы его симптомы, рассказал врач. Фото: Главком

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«Постковидный синдром» может продолжаться 12 и больше недель, рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

По его словам, симптомы синдрома могут проявляться со стороны любой системы — дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной. Об этом врач сообщил на пресс-конференции в понедельник, 5 апреля.

Эксперт отметил, что наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются изменения со стороны дыхательной системы.

наиболее типичными являются изменения в респираторной системе.

Пациенты длительное время нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже когда вирус в их организме уже не размножается, а ПЦР-тест является отрицательным.

Кроме того, типичными осложнениями являются неврологические расстройства и слабость, которые продолжаются несколько недель после заболевания, даже в случае нетяжелого его течения. Довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушение памяти, функций высшей нервной системы.

Дубров добавил, что несколько реже возникают осложнения в виде миокардита. Так, по его словам, в Украине частота таких осложнений невелика по сравнению с другими странами, в частности в Китае осложнения в виде миокардита зафиксированы у 7−23% людей, переболевших COVID-19.

Врач подчеркнул, что не существует четких рекомендаций по медикаментозному лечению «постковидного синдрома», а в США и странах ЕС они сводятся к восстановительной терапии — физическая реабилитация, полноценное питание, нормальный сон.

По словам Дуброва, пациенты с жалобами на нарушение ритма работы сердца и проблемы с дыханием требуют дополнительного медицинского обследования.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 апреля, коронавирус был обнаружен у 10 тыс. 197 граждан. Умерли от болезни 254 человек. Общее число жертв составляет 34 тыс. 587 человек.