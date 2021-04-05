Почему не отменили перевод часов, рассказали в Раде

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Отмену перевода часов на летнее и зимнее время провалила Верховная Рада, не поддержав во втором чтении законопроект № 4201. Нардеп-«слуга», вице-спикер парламента Руслан Стефанчук объяснил, почему монобольшинство «Слуги народа» не проголосовала за его проект закона.

Это вообще был промежуточный, неполитический законопроект. Я накануне переговорил со всеми лидерами фракций, которые сказали, что поддерживают его без вопросов. Но это была пятница, последний вопрос в повестке дня, и многие наши депутаты, скажем откровенно, не присутствовали в зале, — рассказал Стефанчук в интервью «Главреду».

Кроме этого, по его мнению, «провалить» законопроект помогла риторика «некоторых оппозиционеров, которая возникла просто на ровном месте».

Этот проект отправлен на повторное второе чтение. И я до сих пор уверен, что перевод часов — это биологическое зло, — резюмировал вице-спикер Рады.

Напомним, в конце марта предложение о направлении закона на доработку и повторное второе чтение поддержали 226 парламентариев. Ранее экономический комитет Рады рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время. Таким образом Украина отказалась бы от перевода часов, которое осуществляют с целью сбережения электроэнергии. Однако впоследствии украинцам пришлось в ночь с 27 на 28 марта перевести стрелки часов на один час вперед.