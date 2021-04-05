Россия испытывает новое «супер-оружие» в Арктике. Фото: CNN

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Агрессия России нарастает, а в Арктике россияне нарастили беспрецедентную военную мощь и тестируют новое опасное вооружение. Эксперты обеспокоены российским «супер-оружием» — «Посейдон 2М39 Torpedo».

Разработка торпеды форсируется президентом России Владимиром Путиным, который требует новых достижений в тестировании от министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что «Посейдон 2М39 Torpedo» — беспилотная торпеда, которая работает на атомном реакторе и предназначена для доставки боеголовок.

Норвежский вице-адмирал Нилс Андреас Стенсеннес отметил, что его агентство оценивает «Посейдон» как часть нового типа ядерного сдерживающего оружия, направленного на цели и способного выходить за пределы региона, где тестируется сейчас.

Изображения со спутника свидетельствуют о накоплении российских военных баз и оборудования на береговой линии, а также о наличии подземных хранилищ, предназначенных для «Посейдона». Российское оборудование содержит бомбардировщики и сети MIG31BM, а также новые радарные системы, близкие к побережью Аляски.



Изображения со спутника показывают укрепление аэродромов в нескольких местах вдоль российского побережья. Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что вооружение может использоваться для установления фактического контроля над теми областями Арктики, которые вскоре освободятся от льда, а пока никому не принадлежат.

Напомним, ранее мы сообщали, что атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию Вооруженных сил Украины на Донбассе не исключает Главное управление разведки Министерства обороны.