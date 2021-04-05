Памятник. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n152782-pamyatnik-dobrovolcam-prevratili-v-memorial-leninu-vandaly-na-luganschine-foto.html

Ракурс

Памятник Героям-добровольцам в Лисичанске, что в Луганской области, осквернили вандалы.

По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.



Мемориал разрисовали на ул. Красной, в районе Дворца культуры. Неизвестные закрасили надпись на памятнике, и добавили надпись «Ленин». На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что инцидент произошел около шести часов вечера.

Отметим, что этот случай — уже вторая атака на памятник в течение двух последних месяцев. Поздно вечером 13 февраля в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. 15 февраля правоохранители задержали двух подростков, подозреваемых в его повреждении.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело об обезглавливании памятника Тарасу Шевченко на Прикарпатье раскрыли правоохранители. Полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник выдающегося украинского поэта. Злоумышленниками оказались двое 18-летних местных жителей.