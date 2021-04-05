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Ракурс
Памятник. Фото: Facebook

Памятник добровольцам превратили в мемориал Ленину вандалы на Луганщине (ФОТО)

5 апр 2021, 14:47
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Памятник Героям-добровольцам в Лисичанске, что в Луганской области, осквернили вандалы.

По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Оскверненный памятник. Фото: НацполицияМемориал разрисовали на ул. Красной, в районе Дворца культуры. Неизвестные закрасили надпись на памятнике, и добавили надпись «Ленин». На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что инцидент произошел около шести часов вечера.


Отметим, что этот случай — уже вторая атака на памятник в течение двух последних месяцев. Поздно вечером 13 февраля в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. 15 февраля правоохранители задержали двух подростков, подозреваемых в его повреждении.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело об обезглавливании памятника Тарасу Шевченко на Прикарпатье раскрыли правоохранители. Полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник выдающегося украинского поэта. Злоумышленниками оказались двое 18-летних местных жителей.

Источник: Ракурс


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