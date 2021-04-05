Пам'ятник. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152782-pam-yatnyk-dobrovolcyam-peretvoryly-na-memorial-leninu-vandaly-na-luganschyni-foto.html

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Пам’ятник Героям-добровольцям у Лисичанську, що на Луганщині, спаплюжили вандали.

За фактом наруги над пам’ятником та пам’яттю про захисників Незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, поліцейські розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганщини.





Меморіал розмалювали на вул. Червоній, у районі Палацу культури. Невідомі зафарбували напис на пам’ятнику та додали напис «Ленін». На місці події слідчо-оперативна група встановила, що інцидент трапився близько шостої години вечора.

Зауважимо, що цей випадок — уже друга атака на пам’ятник протягом двох останніх місяців. Пізно ввечері 13 лютого до поліції Лисичанська надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам’ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева. 15 лютого правоохоронці затримали двох підлітків, яких підозрюють у його пошкодженні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справу про обезголовлення пам’ятника Тарасові Шевченку на Прикарпатті розкрили правоохоронці. Поліцейські розшукали вандалів, які пошкодили пам’ятник видатного українського поета. Зловмисниками виявилися двоє 18-річних місцевих жителів.