Які маски найкраще захищають від коронавірусу, встановили вчені. Фото: iStock

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них найкраще захищають від COVID-19.

Найбільш ефективними для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95. Ефективно вловлюють частинки вірусу також фланелеві маски, пише Science News.

Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть.

Хаотична структура бавовняних волокон з їх зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами й складками, ймовірно, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

Бавовна «любить» воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску, — зазначили науковці.



Поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі й гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок.

Нагадаємо, раніше учені спростували побоювання, що тривале носіння захисних масок може призвести до отруєння вуглекислим газом.