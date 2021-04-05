«Слуга народу» визначилася з ідеологією партії

https://racurs.ua/ua/n152783-sluga-narodu-vyznachylasya-z-ideologiieu-partiyi.html

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Яку ідеологію сповідує «Слуга народу», політична партія президента Володимира Зеленського, розповів перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Ми думаємо, розвиваємося, сповідуємо ліберальні цінності в економіці, ми за меритократичний підхід в кадровому забезпеченні, ми за центричне об'єднання України, — зазначив нардеп-«слуга» в інтерв’ю «Главкому».

Окрім цього, він прокоментував існування «проблем росту» у відносно молодої політичної сили.

Якщо є проблема росту, то це означає одне: політичний організм росте та розвивається. І це добре. Гірше, коли це бур’ян на полі української політики — великий, гарний, духмяний. Але бур’ян, — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, торік Стефанчук говорив про лібертаріанство як головну ідеологію «Слуги народу». Водночас «слуга» Олександр Качура переконував, що задекларована ідеологія партії Зеленського — центризм.