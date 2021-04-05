«Слуга народа» определилась с идеологией партии

https://racurs.ua/n152783-sluga-naroda-opredelilas-s-ideologiey-partii.html

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Какую идеологию исповедует «Слуга народа», политическая партия президента Владимира Зеленского, рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Мы думаем, развиваемся, исповедуем либеральные ценности в экономике, мы за меритократический подход в кадровом обеспечении, мы за центрическое объединение Украины, — отметил нардеп-«слуга» в интервью «Главкому».

Кроме этого, он прокомментировал существование «проблем роста» в отношении молодой политической силы.

Если есть проблема роста, то это означает одно: политический организм растет и развивается. И это хорошо. Хуже, когда это сорняк на поле украинской политики — большой, красивый, ароматный. Но сорняк, — резюмировал Стефанчук.

Напомним, в прошлом году Стефанчук говорил о либертарианстве как главной идеологии «Слуги народа». В то же время «слуга» Александр Качура убеждал, что задекларированная идеология партии Зеленского — центризм.