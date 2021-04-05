Разведывательный корабль украинских ВМС отстрелялся на госиспытаниях, скриншот видео Defense Express

https://racurs.ua/n152780-razvedyvatelnyy-korabl-ukrainskih-vms-otstrelyalsya-na-gosispytaniyah-video.html

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Разведывательный корабль «Симферополь» Военно-морских сил Украины успешно проходит государственные испытания в открытом море.

Портал Defense Express получил видео одного из эпизодов этих испытаний, во время которых корабль отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

«Симферополь» — средний разведывательный корабль, он разработан по теме «Лагуна». Его спустили на воду в 2019 году, а в 2020 году корабль начал проходить предварительное и заводское тестирование, после которого начался цикл государственных испытаний.

Основной задачей корабля является сбор разведывательной информации о противнике благодаря новой станции радиотехнической разведки «Мельхиор» от предприятия «Квант-Радиолокация».

Она в пассивном режиме анализирует излучение от других кораблей, самолетов и объектов, находящихся на суше, идентифицирует и определяет их координаты. Дальность работы «Мельхиора» достигает 450 км, а количество одновременно отслеживаемых целей — двух сотен.