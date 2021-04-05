«Слуга народа» не исключает широкой коалиции, Тимошенко назвала условия

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Создание широкой коалиции не исключил нардеп «Слуги народа», первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его мнению, монобольшинству придется пойти на коалицию ради изменений в Конституцию.

По всем программным вещах нам абсолютно хватает голосов фракции «Слуга народа»… Надо проводить переговоры с коллегами, потому что это парламент, здесь иначе не может быть. Чтобы изменить ту же Конституцию, нужно 300 голосов. Возможно, по каким-то вопросам, связанным с изменением Конституции, например, уменьшением числа народных депутатов, придет время, когда тема о широкой коалиции может возникнуть. Это мое предсказание, — сообщил Стефанчук в интервью «Главкому».

В то же время нардеп Юлия Тимошенко назвала три условия для создания коалиции с партией Зеленского. Фракция «Слуга народа» насчитывает 245 парламентариев, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Однако «слугам» во время голосований часто не хватает голосов. В прошлом году только 37 из 230 законов они могли бы принять монобольшинством.

Национальное возрождение страны, свертывание всех неэффективных реформ и создание мощной правительственной команды — только при таких обстоятельствах команда «Батькивщины» готова объединяться со «слугами», — сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, «Батькивщина» не примет предложение о создании коалиции «на любых условиях ради должностей». Только при выполнении трех фундаментальных условий ее команда готова стать рядом с партией власти и вместе вытаскивать страну из тяжелого состояния.

Курс страны должен быть изменен диаметрально — с внешнего управления на построение сильного национального государства. Правительство должно создаваться на надпартийной основе, надо собирать сильнейших и наиболее профессиональных людей. А так называемые реформы, как-то образовательная, здравоохранения, земельные отношения, которые внедрялись все последние годы по заказу извне, надо остановить, — убеждает Тимошенко.

Напомним, в начале февраля заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал возможность создания коалиции с «Батькивщиною».