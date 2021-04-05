“Слуга народу” не виключає широкої коаліції, Тимошенко назвала умови

https://racurs.ua/ua/n152779-sluga-narodu-ne-vykluchaie-shyrokoyi-koaliciyi-tymoshenko-nazvala-umovy.html

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Створення широкої коаліції не виключив нардеп «Слуга народу», перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. На його думку, монобільшості доведеться піти на коаліцію заради змін до Конституції.

Щодо всіх програмних речей нам абсолютно вистачає голосів фракції «Слуга народу»… Треба проводити перемовини з колегами, тому що це парламент, тут інакше не може бути. Аби змінити ту ж Конституцію, потрібно 300 голосів. Можливо, з якихось питань, пов’язаних зі зміною Конституції, наприклад, зменшенням кількості народних депутатів, прийде час, коли тема про широку коаліцію може постати. Це моє передбачення, — повідомив Стефанчук в інтерв’ю «Главкому».

Водночас нардеп Юлія Тимошенко назвала три умови для створення коаліції з партією Зеленського. Фракція «Слуга народу» нараховує 245 парламентарів, тоді як для прийняття рішень потрібно щонайменше 226 голосів. Проте «слугам» під час голосувань часто не вистачає голосів. Торік лише 37 з 230 законів вони могли б ухвалити монобільшістю.

Національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди — тільки за таких обставин команда «Батьківщини» готова об'єднуватися зі «слугами», — повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, «Батьківщина» не пристане на пропозицію створення коаліції «на будь-яких умовах заради посад». Лише за виконання трьох фундаментальних умов її команда готова стати поряд з владною та разом витягувати країну з важкого стану.

Курс країни має бути змінений діаметрально — з зовнішнього управління на побудову сильної національної держави. Уряд має створюватися на надпартійній основі, треба збирати найсильніших і найфаховіших людей. А так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров’я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити, — переконує Тимошенко.

Нагадаємо, на початку лютого заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував можливість створення коаліції з «Батьківщиною».