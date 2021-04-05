Сакура. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n152778-sakura-v-yaponiyi-zacvila-v-berezni-vpershe-za-1200-rokiv-foto.html

Ракурс

Сакура в Японії встановила новий рекорд раннього цвітіння. Пік цвітіння дерев у цьому році припав на найбільш ранню дату за 1200-річну історію спостережень.

У Кіото дерева цвіли вже 26 березня. Про це повідомляє CNN.



Повідомляється, що минулий рекорд, пов’язаний із цвітінням сакури в цьому місті, був встановлений в 1409 році. Тоді пік цвітіння припав на 27 березня. У Токіо сакура розквітла вже 22 березня — це друга найраніша дата за всю історію спостережень.

За статистикою, століттями сакура цвіла в Японії в середині квітня, проте з 1800 року дата початку зміщуватися до початку місяця. Наприкінці березня сакура цвіла тільки кілька разів.

Як повідомляє вчений з Університету префектури Осака Ясуюкі Аоно, цвітіння сакури завчасно відбувається через зміни клімату. Він заявив, що зима в Японії була дуже холодною, але весна прийшла дуже швидко, через що бруньки на деревах прокинулися. Також на раніше цвітіння сакури впливає й урбанізація — через неї в містах стає тепліше, ніж у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сакура розквітла в центрі Мукачева. Дерево щорічно розпускає квіти в січні-лютому. Таке нетипове цвітіння відбувається з деревом останні кілька років.