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Сакура. Фото: CNN

Сакура в Японії зацвіла в березні вперше за 1200 років (ФОТО)

5 кві 2021, 14:21
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Сакура в Японії встановила новий рекорд раннього цвітіння. Пік цвітіння дерев у цьому році припав на найбільш ранню дату за 1200-річну історію спостережень.

У Кіото дерева цвіли вже 26 березня. Про це повідомляє CNN.

Цвітіння сакури. Фото: CNNПовідомляється, що минулий рекорд, пов’язаний із цвітінням сакури в цьому місті, був встановлений в 1409 році. Тоді пік цвітіння припав на 27 березня. У Токіо сакура розквітла вже 22 березня — це друга найраніша дата за всю історію спостережень.

Цвітіння сакури. Фото: CNNЗа статистикою, століттями сакура цвіла в Японії в середині квітня, проте з 1800 року дата початку зміщуватися до початку місяця. Наприкінці березня сакура цвіла тільки кілька разів.


Цвітіння сакури. Фото: CNNЯк повідомляє вчений з Університету префектури Осака Ясуюкі Аоно, цвітіння сакури завчасно відбувається через зміни клімату. Він заявив, що зима в Японії була дуже холодною, але весна прийшла дуже швидко, через що бруньки на деревах прокинулися. Також на раніше цвітіння сакури впливає й урбанізація — через неї в містах стає тепліше, ніж у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сакура розквітла в центрі Мукачева. Дерево щорічно розпускає квіти в січні-лютому. Таке нетипове цвітіння відбувається з деревом останні кілька років.

Джерело: Ракурс


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