Сакура. Фото: CNN

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Ракурс

Сакура в Японии установила новый рекорд раннего цветения. Пик цветения деревьев в этом году пришелся на самую раннюю дату за 1200-летнюю историю наблюдений.

В Киото эти деревья цвели 26 марта. Об этом сообщает CNN.





Сообщается, что прежний рекорд, связанный с цветением сакуры, в этом городе был установлен в 1409 году. Тогда пик цветения пришелся на 27 марта. В Токио сакура расцвела уже 22 марта — это вторая самая ранняя дата за всю историю наблюдений.





По статистике, веками сакура цвела в Японии в середине апреля, однако с 1800 года дата начала смещаться к началу месяца. В конце марта сакура цвела только несколько раз.





Как сообщает ученый из Университета префектуры Осака Ясуюки Аоно, цветение сакуры раньше времени происходит из-за изменений климата. Он заявил, что зима в Японии была очень холодной, но весна очень быстро, из-за чего почки на деревьях проснулись. Также на ранее цветение сакуры влияет и урбанизация — из-за нее в городах становится теплее, чем в сельской местности.

Напомним, ранее мы сообщали, что сакура расцвела в центре Мукачево. Дерево ежегодно распускает цветы в январе-феврале. Такое нетипичное цветение происходит с деревом последние несколько лет.