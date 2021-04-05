Розвідувальний корабель українських ВМС відстрілявся на держвипробуваннях, скріншот відео Defense Express

https://racurs.ua/ua/n152780-rozviduvalnyy-korabel-ukrayinskyh-vms-vidstrilyavsya-na-derjvyprobuvannyah-video.html

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Розвідувальний корабель «Сімферополь» Військово-морських сил України успішно проходить державні випробування у відкритому морі.

Портал Defense Express отримав відео з одним з епізодів цих випробувань, під час яких корабель відпрацьовував маневр ухилення від вогню противника з відстрілом пасивних перешкод в оптичному, інфрачервоному та радіолокаційному діапазоні.

«Сімферополь» — середній розвідувальний корабель розроблений за темою «Лагуна». Його спустили на воду у 2019 році, а у 2020 році вже почав проходити попередні та заводські тестування, після яких почався цикл державних випробувань.

Основною задачею корабля є збір розвідувальної інформації щодо противника завдяки новітній станції радіотехнічної розвідки «Мельхіор» від підприємства «Квант-Радіолокація».

Вона у пасивному режимі аналізує випромінювання від інших кораблів, літаків та об'єктів, які знаходяться на суходолі, ідентифікує та визначає їх координати. Дальність роботи «Мельхіору» сягає до 450 км, а кількість одночасно відстежуваних цілей — двох сотень.