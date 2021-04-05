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Какие маски лучше всего защищают от коронавируса, установили ученые. Фото: iStock

Какие маски лучше всего защищают от коронавируса, установили ученые (ФОТО)

5 апр 2021, 14:46
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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них лучше всего защищают от COVID-19.

Наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95. Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски, пишет Science News.

Респираторные маски N95 лучше всего защищают от коронавируса

В то же время синтетические ткани, например шифон и вискоза, хорошо задерживать аэрозоли не могут.

Хаотичная природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой с изгибами и складками, вероятно, позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.

Хлопчатобумажная фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется при дыхании.

Хлопок «любит» воду и разбухает во влажной среде, поэтому частицам становится труднее проникать через маску, — отметили ученые.


Полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, что делает их менее эффективными материалами для масок.

Напомним, ранее ученые опровергли опасения, что длительное ношение защитных масок может привести к отравлению углекислым газом.

Источник: Ракурс


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