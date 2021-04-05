Росія в Арктиці. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n152784-rosiya-vyprobovuie-novu-super-zbrou-v-arktyci-foto.html

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Агресія Росії наростає, а в Арктиці росіяни наростили безпрецедентну військову могутність та тестують нове небезпечне озброєння. Експерти виявили занепокоєння російською «супер-зброєю» — «Посейдон 2М39 Torpedo».

Розробка торпеди форсується президентом Росії Володимиром Путіним, який вимагає нових здобутків у тестуванні від міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що «Посейдон 2М39 Torpedo» — безпілотна торпеда, яка працює на атомному реакторі та призначена для доставки боєголовок.

Норвезький віце-адмірал Нілс Андреас Стенсеннес зазначив, що його агентство оцінює «Посейдон» як частину нового типу ядерної стримувальної зброї, що спрямована на цілі та може виходити далеко за межі регіону, де тестується зараз.

Зображення із супутника свідчать про накопичення російських військових баз та обладнання на береговій лінії, а також про наявність підземних сховищ, призначених для «Посейдону». Російське обладнання містить бомбардувальники та мережі MIG31BM, а також нові радарні системи, близькі до узбережжя Аляски.





Зображення із супутника показують зміцнення аеродромів у декількох місцях уздовж російського узбережжя. Американські чиновники виразили занепокоєння тим, що озброєння може використовуватися для встановлення фактичного контролю над тими областями Арктики, які невдовзі вивільняться від криги, а поки нікому не належать.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під виглядом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію Збройних сил України на Донбасі не виключає Головне управління розвідки Міністерства оборони.