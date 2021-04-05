Чому не скасували переведення годинників, розповіли у Раді

https://racurs.ua/ua/n152786-chomu-ne-skasuvaly-perevedennya-godynnykiv-rozpovily-u-radi.html

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Скасування переведення годинників на літній і зимовий час провалила Верховна Рада, не підтримавши у другому читанні законопроект № 4201. Нардеп-«слуга», віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснив, чому монобільшість «Слуги народу» не проголосувала за його проект закону.

Це взагалі був проміжний, неполітичний законопроект. Я напередодні переговорив зі всіма лідерами фракцій, які сказали, що підтримують його без питань. Але це була п’ятниця, останнє питання в порядку денному, і багато наших депутатів, скажімо відверто, не були присутні в залі, — розповів Стефанчук в інтерв’ю «Главреду».

Окрім цього, на його думку, «провалити» законопроект допомогла риторика «деяких опозиціонерів, яка виникла просто на рівному місці».

Цей проект відправлений на повторне друге читання. І я досі впевнений, що переведення годинників — це біологічне зло, — резюмував віце-спікер Ради.

Нагадаємо, наприкінці березня пропозицію про направлення закону на доопрацювання та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів. Раніше економічний комітет Ради рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні законопроект про скасування переходу на зимовий та літній час. Таким чином Україна відмовилася б від переведення годинників, що проводять задля заощадження електроенергії. Однак згодом українцям довелося у ніч з 27 на 28 березня перевести стрілки годинників на одну годину вперед.