«Постковідний синдром» – скільки триває та які симптоми, розповів лікар. Фото: Главком

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«Постковідний синдром» може тривати 12 і більше тижнів, розповів доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

За його словами, симптоми синдрому можуть проявлятися з боку будь-якої системи — дихальної, серцево-судинної чи нервової. Про це лікар повідомив на прес-конференції у понеділок, 5 квітня.

Експерт зазначив, що найбільш типовими й частими скаргами пацієнтів є зміни з боку дихальної системи.

Пацієнти тривалий час потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли вірус в їх організмі вже не розмножується, а ПЛР-тест є негативним.

Крім того, типовим ускладненнями є неврологічні розлади та слабкість, які тривають декілька тижнів після захворювання, навіть у випадку нетяжкого його перебігу. Досить часто трапляються когнітивні розлади: порушення пам’яті, функцій вищої нервової системи.

Дубров додав, що дещо рідше виникають ускладнення у вигляді міокардиту. Так, за його словами, в Україні частота таких ускладнень є невеликою у порівнянні з іншими країнами, зокрема в Китаї ускладнення у вигляді міокардиту зафіксовано у 7−23% осіб, які перехворіли на COVID-19.

Лікар наголосив, що наразі не існує чітких рекомендацій щодо медикаментозного лікування «постковідного синдрому», а в США та країнах ЄС вони зводяться до відновлювальної терапії — фізична реабілітація, повноцінне харчування, нормальний сон.

За словами Дуброва, пацієнти зі скаргами на порушення ритму роботи серця та проблеми із диханням потребують додаткового медичного обстеження.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 квітня, коронавірус виявили у 10 тис. 197 громадян. Померли від хвороби 254 осіб. Загальна кількість жертв становить 34 тис. 587 людей.