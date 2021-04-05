Пішоходам-порушникам маскового режиму в Сумах блокуватимуть рух

Пішоходам-порушникам маскового режиму блокуватимуть рух. Фото: Ракурс

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Ракурс

Пішоходам-порушникам маскового режиму в Сумах не дозволятимуть рухатися вулицями.

Міська влада вирішила розмістити пости патрульних поліцейських на центральних вулицях Сум з метою контролю за дотриманням маскового режиму містянами. Автором подібної ініціативи став міський голова Олександр Лисенко. Про це 5 квітня повідомляє інформаційний портал Сумської міської ради.

Очільник міста вже доручив відповідному відділу міськради розробити схему перебування постів у Сумах. Точно патрулюватиме поліція вул. 9 Травня, вул. Засумську, вул. Воскресенську, вул. Горького. Громадянам без масок блокуватимуть рух.

Сподіваюся, це допоможе зрозуміти, що коли з дому виходиш — маску до кишені! Адже іншого шляху немає — або вакцинація, або маски, соціальна дистанція і дезінфекція, — зазначив Лисенко.



У міськраді додали, що з 26 березня по 1 квітня в Сумах було проведено 448 перевірок на працюючих об'єктах. За грубе порушення карантину та ігнорування маскового режиму склали 12 актів перевірки та 11 протоколів. Крім того, притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину 19 осіб, з них троє — суб'єкти господарювання.

Нагадаємо, 22 березня Кабмін ухвалив постанову № 230, котра внесла нові зміни в правила карантину. Зокрема, на територіях загального користування, розташованих у так званій «червоній зоні», запровадили масковий режим.