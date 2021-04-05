До школи без вакцинації — законопроект зареєстровано в Раді

https://racurs.ua/ua/n152789-do-shkoly-bez-vakcynaciyi-zakonoproekt-zareiestrovano-v-radi.html

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До школи без вакцинації пропонують допускати учнів народні депутати. Таким чином парламентарі хочуть боротися з дискримінацією дітей за ознакою відсутності щеплень.

Нардепи пропонують виключити із закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» норму, яка забороняє відвідування навчальних закладів не вакцинованими дітьми. Ініціаторами цього законопроекту № 5326 стали екс-«слуга», член «За майбутнє" Антон Поляков разом з колегами по депутатській групі Іриною Констанкевич, Ганною Скороход, Тарасом Батенком, а також Георгієм Мазурашу з фракції «Слуга народу».

Згідно із законопроектом, прийом дітей до навчальних закладів здійснюватиметься на підставі медичної довідки, яка видається лікуючим лікарем. За результатами медичного огляду лікар робитиме висновок, чи дозволяє стан здоров’я дитини відвідувати садок, школу або дитячий табір.

При цьому, Міністерство охорони здоров’я затверджуватиме перелік захворювань, які унеможливлюють відвідування дитиною навчальних закладів.

У разі ухвалення законопроекту, вакцинація стане добровільною, а в календарі щеплень будуть тільки ті щеплення, які держава зможе забезпечити безкоштовно.

Також законопроект № 5326 покладе нові обов’язки на керівників навчальних та дитячих оздоровчих закладів. Зокрема, їх зобов’яжуть інформувати МОЗ щодо захворювання учнів і надавати батькам дітей інформацію про епідеміологічну ситуацію в закладі.

Законопроект зареєстрований у Верховній Раді 2 квітня 2021 року і вже направлений на розгляд комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Нагадаємо, вакцинація в Україні для дітей, які хочуть відвідувати школи і дитсадки, залишається обов’язковою. Нещодавно Верховний суд розглянув справу про відсторонення від занять дитини, якій не зробили щеплення, згідно з календарем профілактичних щеплень. Служителі Феміди стали на бік директора навчального закладу, вказавши, що його дії були виправданими.