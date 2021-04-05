Локдаун у Києві – метро спорожніло, водії маршруток позвільнялися. Фото: Громадське

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Локдаун у Києві передбачає обмеження в роботі громадського транспорту. Столичні перевізники у понеділок, 5 квітня, вивезли на маршрути до 80% наявного транспорту, але змушені протягом дня зменшувати кількість маршруток на лініях.

Ми спробували випустити максимальну кількість автобусів сьогодні. Це 70−80% від загальної кількості. Головна причина — відсутність водіїв. Багато з них просто відмовилися навідріз працювати у таких умовах, розуміючи, що спецперепустки будуть не у всіх пасажирів і що будуть траплятися конфліктні ситуації з людьми, представниками патрульної поліції. Тому багато людей узяли відпустки власним коштом, деякі водії позвільнялися, — розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко в коментарі «Укрінформу».

Також він додав, що пасажири без спецперепусток не реагують на прохання водіїв не порушувати правила користування громадським транспортом та намагаються потрапити у маршрутку. Конфліктних ситуацій протягом дня було багато.

Через обмеження містом курсують подекуди повністю порожні вагони метро, пише Lb.ua.

Спорожніли також і станції «підземки», зокрема і пересадкові, якими завжди користувалася велика кількість пасажирів.

Порожньо і на «Вокзальній», якою користуються люди з передмість Києва та ті, кому необхідно потрапити на Центральний залізничний вокзал.

Раніше ми повідомляли, що локдаун у Києві з 5 квітня обмежив використання громадського транспорту. У столиці закрили школи й дитсадки, а метро, трамваї та автобуси перевозять пасажирів зі спеціальними перепустками.

Жителям столиці видали вже 437 тис. спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом же надрукували 500 тис. перепусток.