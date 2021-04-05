Проведение пробного ВНО перенесли в Киеве и на Черниговщине. Фото:

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Проведение пробного внешнего независимого оценивания в 2021 году перенесли в Киеве и в Черниговской области.

Такое решение приняли из-за карантинных ограничений, касающихся общественного транспорта, поскольку педагогам и участникам ВНО невозможно добраться до мест проведения тестирования. Само мероприятие перенесли на 24 апреля. Об этом 5 апреля сообщило Министерство образования и науки Украины.

Педагоги отметили, что в остальных областях Украины пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, как и было запланировано. Все участники тестирования, несмотря на сроки его прохождения, смогут скачать тестовые тетради и пройти тестирование дома. Также ученикам можно будет занести свои ответы в сервис «определение результатов пробного ВНО» в период с 10 по 14 апреля. Участники тестирования из Киева и Черниговщины смогут это сделать с 24 по 28 апреля.

Кроме того, в кабинетах участников из Киева и Черниговской области с 10 по 28 апреля будут доступны «бонусные тесты», которые позволят им как можно полнее ознакомиться с другими тестами пробного ВНО. Ответы на «бонусные тесты» можно будет внести 10−28 апреля.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине ВНО-2021 могут провести по-новому.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит законопроект № 5014 по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года. Закон предусматривает, что ученикам и студентам предоставят право выбора вида оценивания их результатов обучения: путем годового оценивания или государственной итоговой аттестации или путем государственной итоговой аттестации в форме ВНО.