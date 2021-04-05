Проведення пробного ЗНО перенесли в Києві та на Чернігівщині. Фото:

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Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році перенесли в Києві та в Чернігівській області.

Таке рішення прийняли через карантинні обмеження щодо громадського транспорту, оскільки педагогам та учасникам ЗНО неможливо дістатися до місць проведення тестування. Сам захід перенесли на 24 квітня. Про це 5 квітня повідомило Міністерство освіти і науки України.

Освітяни наголосили, що в решті областей України пробне ЗНО-2021 відбудеться 10 квітня, як і було заплановано. Всі учасники тестування, попри терміни його проходження, зможуть завантажити тестові зошити та пройти тестування вдома. Також учням можна буде занести свої відповіді до сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО» у період з 10 по 14 квітня. Учасники тестування з Києва та Чернігівщини зможуть це зробити з 24 по 28 квітня.

Крім того, у кабінетах учасників з Києва та Чернігівської області з 10 до 28 квітня будуть доступні «бонусні тести», які дозволять їм якомога повніше ознайомились з іншими тестами пробного ЗНО. Відповіді на «бонусні тести» можна буде внести 10−28 квітня.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні ЗНО-2021 можуть провести по-новому.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне законопроект № 5014 щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року. Закон передбачає, що учням та студентам нададуть право вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання: шляхом річного оцінювання або державної підсумкової атестації або шляхом державної підсумкової атестації у формі ЗНО.