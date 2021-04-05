Які штрафи передбачаються за відсутність маски. Фото: vgr.by

https://racurs.ua/ua/n152799-maskovyy-rejym-v-ukrayini-za-scho-mojut-oshtrafuvaty-v-chervoniy-zoni.html

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Масковий режим посилено в областях України, які потрапили в «червону» зону карантину.

Українцям заборонено перебувати без масок або респіраторів на територіях освітніх та медичних закладів, у підземних переходах та на зупинках громадського транспорту. Також без масок не можна бути на територіях загального користування, якщо неможливо дотримати фізичну дистанцію не менше 1 м. За порушення цих вимог загрожує штраф у розмірі від 170 до 255 грн.

Крім того, Кабінет міністрів 24 березня 2021 року прийняв постанову № 270, яким урядовці збільшили термін, протягом якого українці, які повертаються з-за кордону, повинні зробити ПЛР-тест, щоб уникнути самоізоляції. Тепер такий термін становить 72 години замість 48 годин, як це було раніше.

Нагадаємо, пішоходам-порушникам маскового режиму в Сумах не дозволятимуть рухатися вулицями. Міська влада вирішила розмістити пости патрульних поліцейських на центральних вулицях Сум з метою контролю за дотриманням маскового режиму містянами.