Україна оштрафувала Гугл на 1 млн грн. Фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/ua/n152798-antymonopolnyy-komitet-oshtrafuvav-gugl-na-1-mln-grn-podrobyci.html

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Україна оштрафувала «Гугл» на 1 млн грн через ненадання у встановлений термін інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Штраф у розмірі на 1 млн грн наклали на ТОВ «Гугл», 99% якої належить американській компанії Google International LLC. Оштрафували товариство через те, що комітет більше року не отримував затребувану інформацію. Про це 5 квітня повідомила прес-служба відомства з посиланням на рішення тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 2 квітня.

Зазначається, що Антимонопольний комітет потребував цієї інформації через розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його аккаунту в додатку «Google Мій бізнес». Крім того, в АМКУ зазначили, що це зробило неможливим виконання комітетом покладених на нього завдань, зокрема, своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства «Про захист економічної конкуренції».

Вже в рамках розгляду справи, порушеної проти Товариства за ненадання інформації на вимогу комітету, відповідачем була надана затребувана інформацію, що також враховано АМКУ при визначенні розміру штрафу. Щоб уникнути подібних санкцій комітет в черговий раз акцентує суб'єктам господарювання на необхідності неухильного дотримання вимог конкурентного законодавства, — додали в АМКУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4184, який має на меті запровадити податок на послуги соцмереж та інтернет-корпорацій. Автором законопроекту про введення ПДВ на послуги західних інтернет-корпорацій (Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix) став нардеп Данило Гетманцев.