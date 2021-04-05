Погода в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n152797-snig-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-6-kvitnya-karta.html

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Погода в Україні 6 квітня погіршиться, оскільки в західних областях прогнозують снігопади. Хмарність з проясненнями на решті території країни.

Вночі у західних та вдень у центральних, східних та південних областях прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. А на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей через снігопади очікується значна сніголавинна небезпека. Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до 3−13° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північно-західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 6 квітня очікується з без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° тепла, а вдень 10−12° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби очікується з хмарністю. Температуру повітря вночі прогнозують 1−3° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 10−12° тепла за Цельсієм.

Погода в Одесі завтра буде хмарною та відносно теплою. Температурні показники наступні — вночі очікується 3−5° тепла, а вдень обіцяють від 9−11° вище нуля.

Погодні умови у Львові 6 квітня очікуються з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 2° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода в Карпатах у вівторок буде з вітром та мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, а вдень обіцяють 3−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні найближчими днями зіпсується — на територію країни йдуть циклони, атмосферні фронти, похолодання та снігопади.