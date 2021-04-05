Причину повторного зараження COVID-19 назвали у МОЗ

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Повторне захворювання на COVID-19 науковці пов’язують не лише зі змінами збудника, але і з певною патологією захисту в організмі людини. Про це повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, завкафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград, інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

По-перше, повторні захворювання траплялися дуже швидко, іноді термін становив від 19 днів і до трьох місяців. По-друге, це розвиток так званого «довгого COVID-19» або «постковідного синдрому». Постає питання: деякі випадки можна оцінювати як повторне захворювання чи це активація збудника, який лишився в організмі, — розповіла Виноград.

З її слів, велика частина захворювань не могли бути підтверджені як повторні.

Після секвенування збудника по першому і другому випадку хвороби лише у деяких збудники виявились відмінними, — уточнила науковець.

Відповідно, повторні захворювання на COVID-19 можуть бути спричиненими змінами генотипів вірусів, що циркулюють, та особливостями імунної системи особи, що піддається ризику зараження.

Значною мірою це обумовлено певними вадами неспецифічної ланки імунної системи, так звана перша лінія захисту, — зазначила епідеміолог.



Вона зауважила, що найчастіше повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу стаються серед представників професійних груп ризику. Особливо це стосується медиків.

Професор наголосила на необхідності захищати «вхідні ворота» — верхні дихальні шляхи та очі — від збудника.