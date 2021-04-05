Заяву Мендель щодо «української російської мови» розкритикував мовний омбудсмен. Фото: Главком

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Заяву Юлії Мендель, речниці Зеленського, щодо «української російської мови» прокоментував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною мовою в Україні є українська, — написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, такий погляд Юлії Мендель на мову жодним чином не збігається з поняттям кодифікації мови української мови.

Після тривалих консультацій маю визнати одне: кодифікатором російської мови у світі є Російська Федерація. Тому поняття кодифікації російської в Україні неможливе, — підкреслив Кремінь.

Уповноважений наголосив, що зараз Україна має ефективно займатися державною мовною політикою, при цьому створюючи кращі умови й для інформаційного захисту.

Пам’ятаймо: захист мови — це і захист національних інтересів, основ конституційного ладу, — заявив мовний омбудсмен.

Раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, заговорила російською в ефірі каналу «Дом» та розповіла про існування «української російської мови». Вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови.