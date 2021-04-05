Заявление Мендель относительно «украинского русского языка» раскритиковал языковой омбудсмен. Фото: Главком

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Заявление Юлии Мендель, пресс-секретаря Зеленского, относительно «украинского русского языка» прокомментировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Я не разделяю таких заявлений, и считаю, что они не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский, — написал он на странице в Facebook.

По его словам, такой взгляд Юлии Мендель на язык никоим образом не совпадает с понятием кодификации языка украинского языка.

После длительных консультаций должен признать одно: кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация. Поэтому понятие кодификации русского в Украине невозможно, — подчеркнул Кремень.

Уполномоченный отметил, что сейчас Украина должна эффективно заниматься государственной языковой политикой, при этом создавая лучшие условия и для информационной защиты.

Помните: защита языка — это и защита национальных интересов, основ конституционного строя, — заявил языковой омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заговорила на русском в эфире канала «Дом» и рассказала о существовании «украинского русского языка». Она заявила, что Россия не является монополистом русского языка.