Группу обнаженных украинок задержали в Дубае. Скриншот из видео

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Ракурс

Группа девушек из Украины, Беларуси и России предстанет перед судом в Объединенных Арабских Эмиратах.

В субботу, 3 апреля, в соцсетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярного отеля Dubai Marina — группа девушек позировала на камеру абсолютно голыми. Такие развратные кадры возмутили общественность, и в этот же день правоохранители задержали 40 моделей за нарушение норм общественной морали. Среди задержанных оказалось 11 украинок. Об этом 5 апреля сообщает «ВВС News Украина» со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В дипломатическом ведомстве добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. В среду, 6 апреля, украинский консул должен посетить задержанных.

В генконсульстве России в комментарии РИА «Новости» отметили, что среди задержанных восемь граждан России, в том числе и инициатор съемки. Теперь задержанным моделям грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки — до 1,5 года тюрьмы.

Кроме того, девушкам грозит штраф в размере 5 тыс. дирхамов (почти 1 тыс. 390 долл.) на каждую, а организатору — 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долл.). Не исключено, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

Напомним, перед президентскими выборами в США модель и YouTube-блогер Тана Монжо обещала свои откровенные фото каждому, кто проголосует за кандидата в президенты Джо Байдена.